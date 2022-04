A la Une . Route de Cilaos : Réouverture partielle d'Îlet Rond entre 17h et 19h

Sur la RN5 Route de Cilaos, suite dégradation météorologique et la crue du Bras de Cilaos, la route est fermée à la circulation dans le secteur d’Ilet Rond (PR 8+400). Une réouverture partielle est prévue entre 17h et 19h ce jour. Par mesure de sécurité, la route sera totalement fermée de 19h à 5h du matin. Par NP - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 14:51