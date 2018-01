A la Une . Route de Cilaos: Pierrick Robert ressort les promesses de campagne "non tenues"





La force des images marquera peut-être un tournant dans l'accélération de ce dossier de sécurisation de ce tronçon routier de tous les dangers. C'est en tout cas le voeu que formule énergiquement l'élu d'opposition ce mercredi.



Pour secouer le cocotier, rien de tel que de ressortir les professions de foi de ceux qui allaient remporter les municipales en 2014. "J'ai sous les yeux la profession de foi de l'équipe en place. Elle évoquait à l'époque vouloir 'accélérer la réhabilitation de la RN5 afin d'éviter les éboulis et réouvrir le radier en urgence et réaliser enfin un pont à l'entrée et à la sortie du village'", remet-il au goût du jour cette promesse.



Quatre ans avant 2014, c'est la majorité régionale qui promettait à son tour une solution de sécurisation de la RN5. Pierrick Robert en tire les mêmes conclusions de promesse non tenue. À croire selon lui que la vie de la commune de Cilaos et des villages alentour n'a guère d'importance pour les élus au pouvoir, tant du côté municipal que régional.



Ne pas attendre l'année prochaine pour réagir



"On a vu ce matin que la catastrophe peut arriver à tout moment", rappelle-t-il avant d'évoquer l'impact économique de la non sécurisation de la route. "Cilaos, Peter Both, Palmiste rouge, il y a aussi des entreprises qui sont en train de mourir. Mafate qui n'a pourtant pas de route, est moins enclavée que Cilaos", ironise l'élu. "Et ce n'est pas en distribuant des bouteilles d'eau que le problème sera réglé. La population de Cilaos, qui travaille, attend une vraie solution", ajoute-t-il.



A partir de la semaine prochaine, s'inquiète-t-il, "on va faire passer des écoliers sous cette falaise pour qu'ils aillent à la Rivière suite à la fermeture de leur école d'Ilet Furcy. Ils ne peuvent plus faire école à Ilet Furcy à cause d'un risque d'éboulis, mais on les met sous un autre risque en prenant la route... Je pense que les élus de Saint-Louis ne sont pas concernés par le problème parce qu'aucun de leur enfant ne doit faire ce trajet".



Pierrick Robert met en garde également la majorité municipale de ne pas repousser le problème à la prochaine saison cyclonique pour une même paralysie. "Ce problème climatique que l'on a connu la semaine dernière, ça se reproduira. J'ai l'impression qu'on se dit : allons laisser passer la période des pluies, janvier février mars, et qu'on attende sans rien faire jusqu'à l'année prochaine", affirme le conseiller d'opposition LPA.

