Route de Cilaos : Pas de convois ce soir

Sur la RN5 Route de Cilaos, suite aux éboulis qui se sont produits ce matin dans le secteur des Aloès, les travaux de dégagement sont toujours en cours mais ne permettent pas l’organisation des convois ce soir.



La route reste donc totalement fermée à la circulation.



Les travaux se poursuivent afin de permettre une reprise des convois demain aux horaires habituels :



le matin :

sens descendant départ à 6h de Peter Both et 6h30 d’Ilet Furcy

sens montant départ de Rivière st Louis à 7h30.



le soir :

sens montant départ de Rivière st Louis à 16h.

sens descendant départ à 17h30 de Peter Both et 18h