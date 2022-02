Communiqué

Route de Cilaos : Le point sur les travaux

Sur la RN5 Route de Cilaos, les travaux de purges de la falaise dans les secteurs Petite Caverne (PR15) et Ti Sel (PR16) sont terminés. Les coupures prévues cet après-midi et demain ne sont donc plus nécessaires.



Pour permettre des travaux de purges de la falaise dans le secteur Peter Both, des coupures de la circulation n'excédant pas 45 minutes seront programmées de 8h à 15h30 le mardi 1er mars.

Par N.P - Publié le Lundi 28 Février 2022 à 14:07