Route de Cilaos: La Région fait le point sur la situation

La Région a fait ce matin un point sur la situation routière, abordant notamment la problématique de la Route de Cilaos, actuellement fermée à la circulation suite à de nombreux éboulis.



"Nous allons procéder à une ouverture d'un passage uniquement pour la sécurité et ceci afin de désenclaver la ville de Cilaos", a expliqué Dominique Fournel, chargé des grands chantiers. "L'enjeu est de rouvrir la route en respectant la sécurité des usagers mais aussi des équipes qui seront amenées à travailler sur l'axe. Pour l'instant, il s'agira d'une ouverture partielle de la route."



"L'objectif est de dégager un passage pour demain après-midi contrôlé par les forces de l'ordre et permettre les évacuations de sécurité", complète Eric Boiteux, Directeur de l'Exploitation de l'Entretien de la Route. "A partir de mardi, nous allons mettre en place des convois par tranche d'une heure dans chacun des sens de circulation".



"Nous ne sommes pas dans le cadre d'une fermeture préventive, mais dans le cadre d'une fermeture indispensable. La sagesse voudrait qu'on ferme la route pour deux semaines. Cela est impossible", reprend Dominique Fournel, pour qui "il faut éviter que cette route devienne une roulette russe".



"En début de semaine, nous serons en mesure de pouvoir dresser un état des lieux plus précis. Il y a une vingtaine de coupures de la route, à l'heure actuelle. Dont cinq qui présentent un danger immédiat. Cette situation ne s'est pas vue depuis le cyclone Firinga. La situation est très préoccupante" a-t-il encore indiqué.