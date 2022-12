A la Une . Route de Cilaos : Il roule alcoolisé et sans assurance, il perd son deux-roues

Ce sont au total 260 infractions qui ont été relevées au cours des 16 services réalisés ce week-end par la gendarmerie, entraînant le retrait de 17 permis. Par NP - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 09:14





Au cours de cette opération, le pilote d'une motocyclette a été contrôlé avec un taux de d’alcoolémie contraventionnelle (0.38Mg/l) et sans avoir souscrit de contrat d'assurance pour son engin. Le deux-roues a été immédiatement placé en fourrière.



"Durant ce week-end, cinq pilotes de deux-roues ont été interceptés pour des conduites addictives", indique la gendarmerie dans son bilan. Et de rappeler : "Depuis le début d'année, 30 personnes sont décédés sur les routes de l'île, en zone gendarmerie. 12 pilotes étaient des pilotes de deux-roues".



260 infractions, 17 permis retirés



Au cours de ce même week-end, ce sont au total 260 infractions qui ont été relevées au cours des 16 services réalisés, avec 126 vitesses excessives dont 27 avec interception, 9 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 13 sous stupéfiants, et 12 usages du téléphone ou d'un distracteur au volant.



Dix-sept permis ont été retirés, et 52 immobilisations ont été prononcées, dont 13 fourrières.



Le bilan : NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 16 NOMBRE D INFRACTIONS : 260 NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 17



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 09

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 13 NOMBRE D’IMMOBILISATION ET FOURRIÈRE : 52 dont 13 Fourrières NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 08 NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 01 NOMBRE DE VITESSES : 126 dont 27 avec interception. NOMBRE DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE : 01 NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 07 NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 12 NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 12

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 14



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 06 NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 01



NOMBRE DE PNEUMATIQUE LISSE : 07 NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 03 NOMBRE de NUISANCES SONORES : 12 NOMBRE DE PNEUMATIQUE USAGE : 08 NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 13 NOMBRE DE NON-MUTATION DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION : 06 NOMBRE DE STATIONNEMENT GÊNANT OU INTERDIT : 01