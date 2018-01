Route de Cilaos : Des convois prévus ce jeudi

Sur la RN5 Route de Cilaos, les convois sont prévus ce jeudi aux horaires suivants :



Le matin :

- sens descendant départ à 6h de Peter Both et 6h30 d’Ilet Furcy

- sens montant départ de Rivière st Louis à 7h30.



Le soir :

- sens montant départ de Rivière st Louis à 16h.

- sens descendant départ à 17h30 de Peter Both et 18h d’Ilet Furcy.