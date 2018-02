Route de Cilaos : Des convois poids-lourds et bus organisés ce dimanche

Le CRGT vous informe que sur la RN5 Route de Cilaos, des convois poids lourds et bus entre 2,5 et 19 tonnes seront organisés ce dimanche 11 février selon les horaires suivants :



-à 8h30 et à 17h dans le sens descendant depuis Ilet Alcide

-à 9h et à 17h30 dans le sens montant depuis la rivière Saint Louis



Pour rappel, dans le secteur d’Ilet Furcy, la circulation est maintenue sans convois pour les véhicules de moins de 2,5 tonnes.