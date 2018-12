Roulé Mon Z'avirons: Une journée récréative en faveur du Téléthon ce dimanche

Malgré le contexte de crise qui bouleverse actuellement La Réunion, l’association Roulé mon z'avirons a décidé de maintenir les festivités organisées ce dimanche à partir de 9h00 au Complexe sportif des Avirons pour le Téléthon.



" Je suis conscient du contexte social, économique de La Réunion. Nous traversons une crise sans précédent et c'est dans ses moments que nous devons nous montrer solidaire. 1euro suffit pour VAINCRE, 1euro c'est un pas de plus vers la VICTOIRE, 1 euro peut sauver une VIE. A notre échelle nous pouvons aider les malades mais aussi leurs familles dans la lutte contre la maladie. Nous organisons cette journée et nous avons voulu la maintenir pour eux notre famille, nos amis ou nos connaissances qui ont un malade chez eux, dans leur vie. Le combat, débuté il y a maintenant plus de 30 ans, commence à porter ses fruits. Comment pouvons-nous arrêter en si bon chemin ?", déclare le président Guillaume Robert.



Avec pour devise cette année "Vaincre la maladie, c'est enfin possible", l’association souhaite "encourager la solidarité pendant ce weekend, véritable moment fédérateur et d'appel aux dons " en appelant également le 3637. Chacun est invité à donner dans la mesure de ses capacités.



En 2018, le Téléthon a financé 34 millions d'aide aux malades, 59,3 millions pour la recherche répartie en 250 programmes.



Le programme :



- jeu lontan, football

- concerts de Virgile Gardebien de Run Star, Eros, Corneil Domitile, Le groupe KASS LÉ KUI, Les chanteuses d'Avirons jeunes

- zumba avec Nylia Zumba réunion,

- concours de dessin

- concours de pétanque, PS4 avec FIFA 19

- ventriglisse, structure gonflable…

- snack, gauffres, barbes à papa...etc