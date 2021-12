A la Une . Roulant à contresens, il tombe et se fait serrer pour du zamal

Un jeune homme de 27 ans s'est fait interpeller ce mardi, dans la commune de Saint-André, pour des faits de transport, tentative de cession et usage de zamal. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 29 Décembre 2021 à 18:19

Alors qu'il circule en scooter sur une voie à contre sens, un jeune homme de 27 ans est aperçu par la BAC du commissariat de police. Désireux de ne pas se faire arrêter alors qu'il est en plus sous effet, il tente de faire demi-tour dans une manoeuvre désespérée et laisse tomber son scooter.



Les hommes de la BAC arrivent juste à temps pour constater que dans la chute, la selle du scooter s'est ouverte et laisse apparaître une poche. Ils la contrôlent et trouvent 60 grammes de zamal. Le jeune homme indique alors que c'est pour sa consommation personnelle.



Conduit au commissariat par les policiers, son téléphone ne cesse de sonner et des textos apparaissent à l'écran. Un texto demande la livraison de produits dans un endroit convenu. Les policiers s'y rendent et trouvent une personne qui attend sa livraison. Il explique avoir contacté le vendeur sur le site Zamal974lébon ! Le scootériste reconnaît finalement qu'il est bien le vendeur en question. Une perquisition à son domicile permettra de trouver quatre plans en pousse et un pied coupé.



Il avoue également proposer ses produits à 10€ le gramme. Le jeune "artisan en herbe" est finalement libéré mais devra répondre de ses actes devant la justice lors d'une CRPC, une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, au début de l'année 2022.



