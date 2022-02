“Roul pou le lion” : Stéphane Boyer fait rugir de rire La Réunion

Chanter et faire de l’humour, Stéphane Boyer a choisi de faire les deux. L’ouvrier paysagiste, était loin de s’attendre à un tel buzz lorsqu’il a publié son freestyle bien connu sous le nom de “Roul pou le lion”. Passionné par la chanson, Stéphane s’est lancé sur les réseaux pour le plaisir et amuser son entourage. Il publie des vidéos de lui en pleine interprétation et celle du lion lui a valu un coup de de projeteur. Les internautes se sont emparés de cette production qui a été reprise, partagée et partagée, devenant virale.



Choqué par le buzz



Choqué par l’ampleur du phénomène, il a d’abord supprimé la vidéo, avant de finalement la laisser vivre son heure de gloire. Depuis, Stéphane continue à produire des vidéos, dans sa voiture, pour amuser et pourquoi pas ambiancer les Réunionnais.



Difficile de savoir à quoi s’attendre pour la suite… “Le lion” n'écrit jamais à l’avance. Habitant des Hauts, les animaux de la basse cour lui sont une source inépuisable en matière d’humour. Il les imite alors dans ses chansons, confie-t-il.



Une chose est sûre, des projets, Stéphane Boyer en à encore en réserve. Le jeune homme envisage une collaboration pour une version plus professionnelle de ses créations artistiques.