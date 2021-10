A la Une . Roul Pa Nou : Noor Olivier Bassand condamné à 18 mois de prison dont 8 avec sursis

Placé en garde à vue puis relâché en juin 2020, le président de l'association Roul Pa Nou comparaissait ce jeudi pour "abus de confiance". Il a été condamné à 18 mois dont 8 mois de sursis probatoire avec aménagement de peine avec bracelet, interdiction de gérer une entreprise ou une association pour 5 ans et 10.000 euros d'amende. Par N.P - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 13:47

Noor Olivier Bassand, président de l'association de consommateurs Roul Pa Nou, comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour abus de confiance. Le célèbre acteur associatif était aussi mis en cause pour "abus des biens ou du crédit d'une société par un gérant à des fins personnelles".



Après une matinée d’audience, le jugement a été rendu dans la foulée. Noor Olivier Bassand a été condamné à 18 mois dont 8 mois de sursis probatoire avec aménagement de peine avec bracelet, interdiction de gérer une entreprise ou une association pour 5 ans et 10.000 euros d'amende.



Une condamnation proche des réquisitions. Une heure plus tôt en effet, vers 12H30, le procureur avait requis un an de prison ferme, aménageable, une amende de 10.000 euros et une interdiction de gérer pendant 5 ans. Une sanction forte requise au regard d’une ancienne condamnation du prévenu même si le terme de récidive ne peut pas être employé vingt ans après. Noor Olivier Bassand avait été condamné pour les mêmes faits en 2001.



Les faits incriminés se seraient déroulés entre mars 2014 et juin 2020. Noor Olivier Bassand, bien connu comme président de Roul pa nou était aussi gérant d’une société de conseil. Il lui était reproché d’avoir fait transiter l’argent de l’association via sa SAS pour payer des loyers. Des loyers de locaux qu’il utilisait pour son association mais dont le bail était à son nom. L’autre problème qui a été abordé est que Roul pa nou n’a jamais fait l’objet d’une tenue administrative de son fonctionnement, au travers d'assemblées générales par exemple. Il était aussi reproché au président, dans le fonctionnement de l’association, d’avoir géré tout l’argent des adhésions versé en espèces.



La question qui était posée ce jour aux juges était donc de tenter de déterminer si ces fonds étaient destinés à des fins personnelles ou réellement au bénéfice de l’association. Le prévenu a quant à lui suivi une défense originale : celle de la "phobie administrative", un peu à la manière de la "phobie administrative" mise en avant par l'ancien secrétaire d'Etat Thomas Thévenoud.



C'est en juin 2020 que Noor Olivier Bassand avait été interpellé par les policiers sur son lieu de travail, au Département, où il travaillait au cabinet de Cyrille Melchior. Suite à un contentieux exposé par l'un des adhérents de l'association, le parquet de Saint-Denis avait été mis sur la piste d'un possible conflit d'intérêts entre l'association et le compte personnel du président. Des soupçons se portaient également sur la nature du paiement exigé avant l'ouverture d'un dossier chez Roul Pa Nou.



Noor Olivier Bassand avait été maintenu 48 heures en garde à vue, avant d'être relâché. Le parquet avait alors annoncé la poursuite de l'enquête.