Roul Pa Nou : Noor Olivier Bassand comparait pour abus de confiance ce vendredi

Noor Olivier Bassand, président de l'association de consommateurs Roul Pa Nou, comparait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour abus de confiance.



Les faits incriminés se seraient déroulés entre mars 2014 et juin 2020. Le célèbre acteur associatif est aussi mis en cause pour "abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles".



C'est en juin 2020 que Noor Olivier Bassand avait été interpellé par les policiers sur son lieu de travail, au Département, où il travaillait au cabinet de Cyrille Melchior. Suite à un contentieux exposé par l'un des adhérents de l'association, le parquet de Saint-Denis avait été mis sur la piste d'un possible conflit d'intérêts entre l'association et le compte personnel du président. Des soupçons se portaient également sur la nature du paiement exigé avant l'ouverture d'un dossier chez Roul Pa Nou.



Noor Olivier Bassand avait été gardé 48 heures en garde à vue, avant d'être relâché. Le parquet avait alors annoncé la poursuite de l'enquête.