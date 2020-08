Rougail saucisses créoles aux gros piments rouges

Ras le bol de voir fleurir (y compris chez Fleury-Michon) des recettes et des plats cuisinés des plus fantaisistes faisant la promotion du fameux rougail saucisses créole de La Réunion.



Tout d’abord, il est impératif que les saucisses de porc (nature ou fumées) soient réunionnaises.



Feriez-vous du cassoulet avec des saucisses de Strasbourg ?



Pour les oignons, des oignons rouges de l’Inde.



Les tomates, bien rouges, olivettes ou plein-champ.



Petits piments verts (ou rouges) frais de La Réunion.



Gros piments verts (ou rouge comme dans ma préparation en photo).



Des oignons verts ciselés en décoration.



Faire bouillir un moment les saucisses que l’on aura piquées avec une fourchette.



Les faire frire et les couper en morceaux.



Ajouter aux saucisses les oignons puis les tomates et faire compoter.



Enfin ajouter les gros piments coupés en rondelles (et épépinés).



Parsemer d’oignons verts ciselés.



Déguster avec du riz basmati ou thaï.



Et un bon vin rouge !



Armand Gunet



Accompagnement d’une sauce citrons jaunes aux piments cabri rouges.