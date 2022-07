A la Une . Rougail saucisses : Une nouvelle recette bien trop gratinée

Un site internet commercialise une recette de rougail saucisses au gratin dauphinois. Une idée d’accompagnement qui a séduit la métropole puisque le produit est en rupture de stock.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Juillet 2022 à 10:45

Mais que font nos députés ? Le jour où la majorité d’entre eux s’apprête à voter une motion de censure contre le gouvernement, de vraies causes attendent d’être défendues.



Depuis hier, une photo circule sur internet et met de l’huile sur le feu d’une actualité sociale déjà bien chargée. En effet, un site internet marchand propose une recette de rougail saucisses… au gratin dauphinois.



Produite par l’entreprise La centrale du bocal, la recette a eu un franc succès puisque le produit est en rupture de stock. Impossible pour l’heure de savoir à quel prix était vendu le petit bocal.



Une nouvelle expérience culinaire qui confirme à quel point les métropolitains aiment le rougail saucisses. Il serait peut-être temps de leur exporter des plats déjà faits, histoire qu’ils comprennent que la perfection n’a pas besoin d’être retouchée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur