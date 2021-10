A la Une . Rothen milite pour le retour de Dimitri Payet chez les Bleus

Lors de son émission "Rothen s’enflamme", l’ancien joueur international a ouvertement demandé à Didier Deschamps de rappeler Dimitri Payet en équipe de France. Un soutien de poids lorsque l’on connaît la proximité de Jérôme Rothen avec le sélectionneur des Bleus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 19 Octobre 2021 à 09:33

"Déjà je voudrais m’adresser à Didier, je sais qu’il m’écoute tous les soirs. Salut Didier", commence Jérôme Rothen lors de son émission de radio "Rothen s’enflamme". L’ex-international s’apprête à défendre le cas de Dimitri Payet face au sélectionneur et veut ainsi peser au maximum.



"Je trouve que c’est un joueur qui montre la remise en question. La belle remise en question, ce que c’est. Et ça se voit à travers les semaines qui passent", indique le présentateur. Ce dernier revient ensuite sur l’état de forme du Marseillais, complètement transformé depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli.



Un Dimitri Payet qui marche sur l’eau depuis la reprise, même s’il n’est pas à son poste préférentiel. Replacé à son poste naturel derrière les attaquants dimanche soir face à Lorient, le capitaine de l’OM a été impliqué sur les 4 buts de son équipe. "Moi, un Payet dans ces conditions-là, Didier, il faut que tu le rappelles !"



Remplacer Griezmann par Payet



L’ancien ailier gauche du PSG va plus loin dans l’analyse tactique. Il souligne que le schéma proposé par l’équipe de France lors de ses derniers, le 3-5-2, ressemble au schéma de jeu de l’OM. Une disposition où Dimtri Payet est le meilleur.



"Je me dis que dans cette disposition-là y'a, pas plus fort… Je défie quiconque de me dire qu’en numéro 10 français, dans ce positionnement-là, y'a plus fort que Dimitri Payet", indique-t-il. Jérôme Rothen estime que le Réunionnais est actuellement meilleur qu’Antoine Griezmann, dont la côte est largement redescendue depuis la coupe du monde.



"Aujourd’hui je pars du principe qu’il rend tellement beaux ses coéquipiers, et même lui il est magnifique à voir jouer que c’est le moment. La coupe du monde c’est dans un an. Il est en pleine forme. Je ne vois pas pourquoi cette forme va s’interrompre. Donc Didier, mets-le dans le groupe. Essaye-le et je pense que l’équipe de France s’en sortira grandie et que l’équipe de France s’améliorera avec un Dimitri Payet en numéro 10."



À bon entendeur.



