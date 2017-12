Rotary Karting Téléthon: Plus de 96.500 euros récoltés

Ce sont 96.500 euros qui ont été récoltés ce week-end lors des 24 heures du Karting organisées par le Rotary Club Bourbon de Saint-Denis à l'occasion du Téléthon. Tous les dons récoltés sont reversés à l’Association Française contre les Myopathies (AFM).



Près de 30 équipes ont participé à cette 20ème édition qui se déroulait pour la première fois sur deux sites : celui de Saint-Denis et celui de Saint-Louis, avec plus de 80 bénévoles mobilisés et une trentaines d'artistes pour animer l'événement.



Depuis 20 ans, plus d' 1,1 million d'euros ont été récoltés.