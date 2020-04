A la Une ..

Rosa Queen, une touche d'humour à la sauce créole.

Personnage public de la Réunion, Maroni Bazin est animateur, chanteur mais on le connaît plus en tant qu’humoriste qu’il pratique sans gêne et toujours avec entrain. Depuis le début du confinement, il publie des vidéos mettant en scène son nouveau personnage, Rosa Queen, qui fait le bonheur d’un nombre croissant de « confinés ».



Une perruque sur la tête, des lunettes rouges en plastique sur les yeux, de grosses boucles d’oreille, une longue robe africaine… Ce personnage coloré c’est Rosa Queen, né de l’imagination pendant le confinement de Didier Bazin plus connu sous le nom de Maroni.

Celui-ci partage sur une page Facebook ses péripéties avec la « loi » à travers des vidéos humoristiques, mettant en scène son double féminin : une cafrine



cafrine