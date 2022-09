A la Une .. Ronde de l'Est : Deux voitures sanctionnées et une voiture jugée non-conforme

Les examens effectués par les inspecteurs de la Ligue du sport automobile de La Réunion se sont avérés fructueux après la ronde de l'Est. En effet, trois véhicules ont été jugés non-conformes. Ces contrôles poussés ont notamment été réalisés avec l'aide d'un commissaire technique fédéral officiant notamment sur le championnat WRC. "Cette nouvelle façon de procéder pour la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue, est appelée à se renouveler régulièrement", assure la LSAR dans un communiqué. Par NP - Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 à 17:39

Contrôles et sanctions à la Ronde de l’Est : Explications



Lors de la 4e épreuve du championnat de la Réunion des rallyes 2022, la Ronde de l'Est disputée les 17 et 18 septembre derniers, la Ligue avec le concours d'un commissaire technique fédéral (qui officie sur le championnat WRC notamment) accompagné par nos commissaires techniques locaux, a décidé de procéder à un certain nombre de contrôles, conformément aux obligations en la matière et à ce qui se fait couramment dans les épreuves nationales et internationales.



Pour mieux comprendre les différentes étapes de ces procédures et les décisions qui ont été prises, exclusivement au regard des textes en vigueur, vous trouverez ci-dessous différents éléments :



• En préambule, il convient de préciser que les vérifications techniques avant le départ des rallyes ne sont pas réalisées pour confirmer ou pas la conformité du véhicule selon règlement standard des rallyes:



Art. 1.3.3. Lors des vérifications techniques l’équipage ou son représentant devra présenter les équipements de sécurité (pilote et copilote) en vigueur au jour du rallye (voir tableau des équipements de sécurité rallye, casques, RFT, ceinture sécurité etc.)



Art. 1.3.4. Les vérifications effectuées avant le départ seront d'ordre tout à fait général (contrôles des licences et permis de conduire, de la marque et du modèle de la voiture, conformité apparente de la voiture avec le groupe et la classe dans lesquels elle est engagée, conformité des éléments de sécurité essentiels, passeport technique pour les voitures répondant à la réglementation FFSA). A ce moment de la procédure, il n’est stipulé nulle part que le véhicule est conforme ou pas.



• En revanche selon les prescriptions générales FFSA – V- Vérifications - B vérifications techniques - Les concurrents s’engagent sur l’honneur, et sous leur propre responsabilité, à présenter un véhicule conforme au Code Sportif International et à ses Annexes, ainsi qu'au règlement technique de la catégorie dans laquelle le véhicule est engagé



• A la demande de la direction de course, des pesées ont été effectuées au premier parc de regroupement:



Deux voitures sanctionnées avaient un poids inférieur à la réglementation (article 260.201-4):

N° 46 Ford Fiesta R2 poids homologué 1030 kg et relevé 1025 kg

N° 50 Citroën C2 R2 poids homologué 1030 kg et relevé 1012,5 kg



Rien d’irrégulier sur les autres voitures contrôlées.



De même ont été effectués des contrôles du verrouillage du système d’extinction embarqué à la sortie du parc d’assistance, et des contrôle de plombage turbo et « Pop-Off » .



• Ensuite, la demande des vérifications à la fin du rallye a été faite par le responsable des commissaires techniques le samedi 17 septembre à 18h00, avant le départ de la deuxième étape (avec validation de la Direction de course le lendemain) : tous les premiers R5, R4, R3 et F214 seront contrôlés





• Comme prévu depuis la veille, sur les 4 véhicules contrôlés à l'arrivée finale (brides turbo, Pop-Off, diamètre admission, rapport boite de vitesse, et cylindrée), 3 voitures ne présentaient aucune anomalie : La N°1, la N°9 et la N°36.



Par contre la voiture du concurrent numéro 6 a été déclarée non conforme au règlement F2000, puisque les deux portières avant ont été découpées et les panneaux extérieurs sont en fibre de verre, au lieu de l'acier.



Cette modification n’est pas autorisée par le règlement (Les portières avant complètes doivent obligatoirement être celles d’origine...). Il n'échappera à personne que de telles modifications apportent un gain en poids et en performance. De plus ces modifications entrainent un problème de sécurité pour l'intégrité de l’équipage en cas de choc latéral par exemple. Nous avons le devoir d'exiger leur application.



• Par ailleurs le collège des commissaires a appliqué le règlement, avec une possibilité pour le concurrent s'il n’est pas d’accord sur cette décision, de faire appel auprès de la FFSA.



• Il faut également préciser que la Ligue a fait venir exprès ce responsable technique du championnat de France des rallyes et vice-président de la commission technique FFSA, pour former nos commissaires techniques, d'où les différentes opérations du week end dernier.



• La priorité de la Ligue, responsable du bon déroulement du championnat de la Réunion, est de faire respecter l’équité sportive, étant entendu que toutes modifications non conformes au cahier des charges de chaque véhicule, entrainent obligatoirement des sanctions. Ceci n'est que la stricte application des règlements que chaque concurrent connait généralement.



Cette nouvelle façon de procéder pour la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue, est appelée à se renouveler régulièrement.



Il est enfin évident que ces irrégularités, par laxisme ou méconnaissance, ne peuvent être admis et qu’il est nécessaire plus que jamais de faire appliquer strictement les règlements au regard de la dangerosité de ce sport notamment, aussi beau et passionnant soit-il, tant qu’il n’y a pas de graves accidents.



Le Comité directeur de la LSA