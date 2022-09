A la Une . Ronde de l'Est : 4 concurrents du rallye en excès de vitesse hors course

Les gendarmes ont procédé à des contrôles routiers en marge du rallye de la Ronde de l'Est. Ils ont relevé 4 excès de vitesse sur des concurrents, 2 réprimandes ont aussi été faites. Par NP - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 18:29

La compagnie de Saint-Benoît, appuyée par les ESR* et la BMO*, a engagé des effectifs sur la sécurisation des abords du rallye automobile ronde de l'Est les 17 et 18 septembre 2022 sur les communes de Sainte-Rose, Saint-Benoît, Bras-Panon et Sainte-Suzanne.



En dehors des évènements sportifs relayés par la presse, aucun incident majeur n'a été recensé.



Plusieurs infractions au Code de la Route ont été relevées à l'encontre de pilotes sur les parcours de liaisons :



- La brigade territoriale autonome de Sainte-Rose a relevé 4 excès de vitesse sur des concurrents au rallye : 76, 98, 76 et 86 km/h (vitesse autorisée 50 km/h), l'organisation a été informée pour l'établissement des rapports d'infractions adressés à la FFSA* (des sanctions financières sont encourues par les participants).



- La brigade territoriale autonome de Bras-Panon a établi 2 réprimandes suite à des vitesses excessives sur des liaisons (inscriptions sur le carnet de course = pénalité ou exclusion).



*ESR: Engagement à servir dans la réserve.

*BMO: Brigade motorisée.

*FFSA: Fédération française du sport automobile