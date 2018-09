Rondavelle de la Saline: La gérante va porter plainte pour faux et escroquerie

Le jugement est tombé ce lundi. Les gérants de la rondavelle de la Saline-les-Bains, baptisée "le kiosque", doivent mettre la clé sous la porte, et démonter les installations édifiées sans autorisation.Pour rappel, Tamarun, après avoir signé une convention de gestion, avait saisi le juge des référés pour demander l'expulsion de l'établissement situé sur la parcelle d'une école et en zone rouge submersible. Evoquant des manquements au contrat, la SPL avait résilié l'autorisation d'occupation temporaire signée en 2017."Nous avons fait appel", indique la gérante, précisant avoir également déposé plainte, le 13 septembre dernier, pour faux, usage de faux et escroquerie à l'encontre de la mairie de Saint-Paul, de Tamarun et de l'office notarial. "Des papiers qui auraient dû être signés par le préfet ont été ratifiés par la mairie", indique notamment Isabelle Bruneau. Et d'ajouter : "Nous sommes les victimes de cette affaire, nous avons été mis dans une situation très critique".---