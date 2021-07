A la Une . Rond-point de Gillot : 28 infractions et 6 immobilisations

Les gendarmes ont procédé à un contrôle routier sur le giratoire de Gillot à Sainte-Marie vendredi soir. Les militaires ont mis l'accent sur la sécurité des deux-roues après l'accident mortel de mercredi. Par RL - BS - Publié le Samedi 10 Juillet 2021 à 08:11

L'opération de contrôles routiers s'est déroulé de 19h30 à 22h30 sur le rond-point de Gillot et a été mené par la compagnie de Gendarmerie de Saint-Benoît. L'accent a été mis sur les deux-roues en réponse à l'accident mortel de mercredi soir. 28

infractions et 6 véhicules ont été immobilisés.



Deux défauts d'assurance ont été observés à l'encontre de conducteurs de deux-roues. Un autre avait un taux d'alcoolémie délictuel (1,06 g/l d'alcool dans le sang) et son véhicule a été immobilisés.



D'autres infractions ont été constatées par les gendarmes, notamment 3 non-respects du panneau Stop, 6 défauts d'assurance en tout, une conduite sans Brevet de Sécurité Routière, une sans permis de conduire et un transport d'enfant sans siège adapté.



6 conducteurs conduisaient sous l'influence de l'alcool (dont 2 à un niveau délictuel) et 5 sous l'effet de stupéfiants.



En tout, 6 véhicules ont été mis en fourrière.