A la Une . Rond de cartes : Un caïd bénédictin soupçonné d'enlèvement et d'extorsion

Pascal A. est suspecté d'avoir réglé lui-même ses comptes en récupérant une dette de jeu. En août 2021, il aurait fait irruption dans un rond de cartes à Saint-André, enlevé et séquestré un joueur avant de lui extorquer 15.000 euros et un véhicule. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 09:36

Pascal A., 44 ans, est décrit par le parquet général comme "un caïd de Saint-Benoit". Le quadragénaire aux 22 mentions, employé de la mairie bénédictine, est actuellement en détention provisoire, suspecté d'enlèvement, séquestration et extorsion au sein d'un rond de cartes à Saint-André.



Les faits qu'il nie se seraient déroulés le 6 août 2021. Armé d'un fusil à pompe et accompagné d'un individu cagoulé muni d'un pistolet, Pascal A. aurait débarqué et enlevé un des joueurs. Il l'aurait conduit sur le front mer, lui extorquant 15.000 euros en liquide. Ils se seraient ensuite tous rendus chez un concessionnaire. En guise de remboursement d'une dette de jeu, ils se seraient fait remettre un véhicule d'occasion d'une valeur de 40.000 euros appartenant à la victime.



22 mentions à son casier judiciaire



Selon les premiers éléments de l'enquête menée sous la houlette d'un juge d'instruction dionysien depuis novembre 2021, les deux protagonistes se connaissaient et avaient déjà eu des différends de même nature. Plusieurs plaintes en attestent.



Ce mardi, Pascal contestait le rejet de sa demande de remise en liberté. Le mis en cause de forte corpulence qui était recherché dans cette affaire avait été interpellé en décembre 2021 dans l'Ouest lors d'un contrôle, avant d'être placé en garde à vue. Le juge des libertés et de la détention avait ordonné qu'il soit écroué pour les besoins de l'enquête. Deux autres personnes ont également été mises en examen.



"Rien ne l'arrête"



Devant les magistrats de l'instruction et soutenu par son avocate, il a exprimé le souhait d'une assignation à résidence, ses conditions de santé étant incompatibles avec la détention. Une détention d'autant plus difficile à la maison d'arrêt de Saint-Pierre.



Pour la première fois depuis sa mise en examen, Pascal A. s'est exprimé au soutien de ses intérêts. Jusqu'à présent, il avait refusé de parler, mettant en doute l'impartialité des policiers. Malgré les déclarations de neuf témoins et de son co-auteur présumé, l'adjoint technique à la mairie de Saint-Benoit s'est présenté comme une victime extorquée.



"Ils ont peur de vous", a fustigé l'avocate générale, indiquant qu'une "partie du butin" n'avait pas été retrouvée. "Il a forcé une des personnes présentes au cercle de jeu à le prévenir lorsque sa victime serait là. Rien ne l'arrête. Son mode de vie, c'est l'appropriation violente de la propriété d'autrui", a lancé Emmanuelle Barre, requérant le maintien en détention "du caïd".



Accusant la victime d'être soutenue par l'ancienne majorité et de "toucher des pots de vin", Pascal A. a demandé à ce qu'une expertise médicale soit réalisée afin de quitter la prison. Les magistrats de l'instruction en ont décidé autrement. Il reste sous les verrous.