Communiqué Ron kozé sur les mobilités : "Les citoyens se mobilisent"

Communiqué de "La Voix citoyenne – La Réunion" : Par N.P - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 16:11





Pendant 2 heures, ensemble, nous avons échangé sur l’état de nos déplacements dans notre commune et sur notre île. Nous sommes tous unanimes : se déplacer à La Réunion est un combat quotidien et opter des mobilités alternatives (marche, vélo, bus-car) relève du militantisme. Les Réunionnais.es, toutes générations et conditions sociales confondues souffrent quotidiennement des embouteillages, du manque d’infrastructures pour des mobilités alternatives et de l’inadaptation du réseau de transports en commun aux besoins.



Plusieurs propositions concrètes ont été proposées par les citoyens présents pour améliorer cette situation qui nuit à la compétitivité de nos entreprises ; à la lutte contre le changement climatique ; et à l’épanouissement des citoyen.ne.s. Parmi la dizaine de propositions émises, nous retenons notamment : La réalisation d’un audit complet sur les déplacements, qui centralise les besoins et les réajuste dynamiquement ;

La nécessité d’un engagement plus fort des entreprises réunionnaises et des collectivités pour promouvoir les alternatives à l’autosolisme (forfait mobilité durable, garages à vélos, questions des déplacements dans les NAO…)

Construire des solutions à court, moyen et long terme. Pour les solutions à court terme, promouvoir, valoriser, rendre efficace et sécuriser tous les dispositifs déjà existants ;

Créer une application sur déplacements courts et longues distances qui prend en compte les Cars jaune, les bus des intercommunalités et le vélo ;

Augmenter la communication et la publicité pour faire changer l’opinion sur les mobilités alternatives.

Enfin les citoyens du ron kozé demandent qu’il y ait une réelle transparence sur ces Etats généraux des mobilités, tant sur l’exhaustivité des propositions et des décisions prises que sur le coût de cette opération de démocratie participative.



L’ensemble des débats et des propositions issus de ce ron kozé seront déposés dans les prochains jours sur la plateforme dédiée des Etats généraux des mobilités.



La Voix citoyenne – La Réunion est très fière d’avoir réalisé ce moment de démocratie qui participe à redonner du sens à l’engagement de tous dans la société.

