Ron Jeremy, star du porno, déclaré mentalement inapte pour être jugé pour viols

La star du cinéma pornographique Ron Jeremy a été déclarée mentalement inapte pour son procès pour viols et agressions sexuelles en Californie. La décision a été prise par un juge mardi, un an après qu'il ait ordonné des expertises psychiatriques de l'acteur qui avait refusé de reconnaître un de ses avocats lors d'une visite en prison. Par JC Robert - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 11:20





En janvier, les résultats des expertises psychiatriques ont fuité dans le Los Angeles Times . Selon un e-mail obtenu par le quotidien américain, les médecins mandatés par les deux parties estiment qu'il souffre de démence et que son discernement est sérieusement affecté. "Vu l'accord des experts, l'accusé va être déclaré inapte pour un procès", expliquait dans cet e-mail l'un des procureurs du parquet de Los Angeles, Paul Thompson."Si son état ne s'améliore pas, nous ne pourrons pas le juger pour ses crimes."