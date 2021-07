A la Une . Romuald Balthazar est le nouvel ambassadeur des Dionysiens

Ce mardi soir s'est déroulée l'élection de Mister Saint-Denis en présence d'Ericka Bareigts et Monique Orphée. Romuald Balthazar, 18 ans, est l'heureux élu. Par NP - Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 à 07:10

Organisée par l'association Event's Folies, l'élection de Mister Saint Denis 2021 s'est tenue ce mardi soir.

Après une heure et demie de show et d'émotions intenses, Romuald Balthazar, 18 ans, originaire de Domenjod et lycéen, a été élu Mister Saint-Denis 2021. Alexandre Caro, 25 ans, originaire du Chaudron, est son premier dauphin. Yoann Grondin, 19 ans, originaire du Centre-ville, est son second dauphin.

La cérémonie s'est déroulée en présence la maire de Saint Denis, Ericka Bareigts, et son élue, Monique Orphé, membre du jury. Durant son mandat de Mister Saint Denis 2021, Romuald Balthazar incarnera le nouvel ambassadeur des Dionysiens et ira à leur rencontre en sillonnant la commune.





