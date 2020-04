La grande Une Romans : il tue deux personnes et en blesse sept autres en les poignardant aux cris de Allahu Akbar

Un Soudanais d'une trentaine d'années, demandeur d'asile, a tué ce samedi matin deux personnes à coup de couteau et en a blessé sept autres, dont deux grièvement, dans le centre-ville de Romans (Auvergne-Rhône-Alpes). Selon plusieurs témoins, il aurait crié Allahu Akbar en se précipitant sur ses victimes.



L'individu a été maitrisé par les policiers.



C'est dans un bureau de tabac qu'aurait débuté l'attaque. L'homme aurait immédiatement agressé le gérant et deux clients. Il a ensuite poursuivi son chemin et poignardé les personnes qu'il croisait.



