A la Une .. Romane et Lidien, des jeunes engagés dans le service civique

Donner de son temps et de son énergie au service de la société, la formule est possible avec le service civique. Il faut pour cela avoir entre 16 et 25 ans, voire jusqu’à 30 ans pour les jeunes porteurs d’un handicap.



Romane et Lidien ne regrettent pas d’avoir postulé. Ces huit derniers mois, ils ont servi au sein de la mairie de Saint-Paul en tant qu’agent de médiation, la première dans le secteur de Fleurimont et le second à Grande Fontaine.



Ce vendredi, c’est dans les allées du marché forain de saint-paul qu’ils intervenaient, pour la dernière fois, leur contrat arrivant à terme au bout de huit mois. L’objectif du jour : capter l’attention de visiteurs forcément pressés de boucler la liste de leurs emplettes.



Entre fruits, légumes et samoussas, Romane Boristhène et Lidien Coutandy avaient peu de temps pour délivrer leur message de lutte contre la prolifération des moustiques, vecteurs de la dengue notamment. J’ai reçu une formation avec l’ARS. Pour sensibiliser les gens, c’est très dur, il faut attirer l’attention, les gens ne s’arrêtent pas, souffle Lidien, pourtant très à l’aise avec le public. "J’étais déjà agent médiateur sur le secteur de Grande Fontaine, j’ai l’habitude. Moi dans mon cas c’était pour faire avancer le quartier, après on peut faire son service civique devant les écoles pour aider les élèves ou aider les gens dans les cars", résume-t-il le panel très large de postes ouverts dans le cadre du service civique.



Romane Boristhène, 24 ans, achève elle aussi son contrat ce vendredi. Elle exerçait sur le secteur de Fleurimont, toujours pour recueillir et transmettre les doléances des citoyens de Fleurimont. "On a droit au service civique qu’une fois. J’ai un petit projet pour la suite, mais la jeune saint-pauloise ne préfère pas en parler tant que les choses ne sont pas finalisées. C’est comme du bénévolat mais on est indemnisé : 473 euros avec l’Etat et 107 euros avec la mairie. Les frais de déplacement sont compris", ajoute-t-elle.



Une expérience à prendre mais "après, y a pas vraiment de suite", s’inquiète Lidien. "Mais on accepte parce qu’on a rien, c’est bon parce que ça permette d’élargir ton réseau et de comprendre le fonctionnement de la commune. On sait qu’on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas se baser que sur la commune", avoue le jeune homme.

