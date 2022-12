A la Une . Roman Métis : L'autrice Ananda Devi réalise un doublé

L'autrice mauricienne Ananda Devi a remporté le Grand Prix du Roman Métis 2022 et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2022. Yamen Manai a quant à lui obtenu une mention spéciale du jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis Par N.P - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 10:09

La cérémonie de remise du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis s'est déroulée à Château Morange hier soir.

L'autrice mauricienne Ananda Devi a remporté le Grand Prix du Roman Métis 2022 et le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis 2022 pour son roman "Le rire des déesses" paru aux Editions Grasset et Fasquelle.

Yamen Manai a obtenu une mention spéciale du jury du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis pour son roman "Bel abîme" (Elyzad).

Le Grand Prix du Roman Métis en est à sa 13e édition, le Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis à sa 6e édition. Ces prix littéraires internationaux sont organisés par La Réunion des Livres pour la Ville de Saint-Denis de La Réunion et la Direction des Affaires culturelles de La Réunion (DAC de La Réunion) avec le soutien de la Sofia. Pour rappel, Ananda Devi et Akli Tadjer (lauréat du Grand Prix du Roman Métis 2021) iront à la rencontre de leurs lecteurs : - Jeudi 8 décembre, bibliothèque de la Montagne, de 18h à 20h. - Vendredi 9 décembre, médiathèque François-Mitterrand, de 18h à 20h.