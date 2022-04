Romain Payet signe le scratch de VTT descente au Plate

Bravo aux participants et à Romain Payet qui signe le scratch de cette journée de descente VTT au Plate avec un temps de 2´56 mn. Les passionnés des deux roues et de descente étaient tous au rendez-vous pour cette compétition organisée par le ACPR VTT Réunion en collaboration avec l’association leu VTT Plate. Une deuxième manche qui a permis à tous les passionnés, petits et grands, de se remettre plein pieds dans leur sport après plus de deux ans d’arrêt. L’élu Claudio Hodgi est venu les encourager pour cette reprise tant attendue.Rendez vous ici pour les classements => https://www.vttreunion.net/