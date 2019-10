Romain Diehl court le Grand Raid 19 ans après la victoire de son père

Originaire de Bretagne, Romain Diehl a décidé que cette année était la bonne pour se faire sa propre expérience et courir dans les pas de son père. Il a pris le départ jeudi soir à Saint-Pierre de la Diagonale des fous sous le numéro 2520.



Son père, Gilles Diehl, a participé une première fois au Grand Raid en 1999. Il a fini quatrième, doublé dans la dernière descente vers le stade de la Redoute. Il a souhaité prendre sa revanche en revenant l'année suivante. Manque de chance, il a cassé sa lampe frontale dans cette fameuse dernière descente. Mais alors qu'il pensait de nouveau perdre, Thierry Techer l'a pris par la main et c'est ensemble qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, pour gagner cette édition 2000.



La barre des 40 heures



Pour sa première fois à La Réunion, le jeune breton de 29 ans n'a pas pour objectif de gagner. Il se fixe cependant la barre des 40 heures, car "au-delà de deux nuits dehors ça commence à faire beaucoup". Il veut prendre plaisir et découvrir l'île. Et ce qu'il souhaite avant tout : c'est aller au bout de la course. D'une part pour rendre hommage à son père, mais aussi à sa mère, décédée, qui aurait dû fêter son anniversaire le jour de l'arrivée de la course.



Le goût du trail et des dénivelés positifs



Bien qu'il déclare ne pas avoir le même niveau que son père, Romain n'est pas non plus un novice en la matière. Il a débuté par des petites courses régionales, puis des semi-marathons, des marathons, un 100km ou encore la course du Mont-Blanc. Il a effet voulu aller sur les traces de son père en partant à la découverte du trail.



Pour se préparer, il a fait entre 5 et 6 entraînements par semaine, avec des petits séjours à la montagne assez fréquents, pour avoir des parcours avec des forts dénivelés ",car en Bretagne c'est assez plat pour courir...", explique-t-il. Côté nutrition, il avoue que ses deux derniers mois de préparation, juillet et août ont été plus compliqués pour lui, car il travaille comme responsable dans un restaurant à Lorient et "ces mois d'été sont les plus chargés pour nous".



La famille pour le moral



Son père, qui a dû se faire opérer de la hanche cette année, n'a pas pu l'accompagner pour son premier Grand Raid. Mais Romain est malgré tout soutenu par un grand fan-club en Bretagne et sa compagne et son fils de 5 ans l'ont accompagné sur place. "Je veux surtout les voir à Cilaos et à la sortie du Maïdo, pour le moral, c'est très important pour moi", confie-t-il.



Romain déclare ne pas trop avoir la pression pour le moment, "même si ça va peut-être monter quand j'aurais mon dossard dans les mains..." Il préfère se focaliser et profiter des premières vraies vacances de son fils.



Dans les pas de son père



Pour le grand départ, il va écouter les conseils de son père et partir très prudemment. Il s'est également beaucoup inspiré d'Antoine Guillon, qui, selon lui, a beaucoup de points communs avec son père. "Il a une vision assez minimaliste, plutôt 'roots' sur les bords, même si lui c'est un tout autre niveau de course", confie-t-il.



Après le Grand Raid, il aimerait ensuite faire le marathon des sables dans le Sahara, qui est la seconde course qui a fortement marqué son père.



Quelques photos de Romain et sa famille sur l'île quelques jours avant le grand départ :