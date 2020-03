Roland Ramakistin: "La victoire demeure dans notre camp"

"Merci population de Trois Bassins.



La victoire est dans notre camp.



Je remercie du fond du coeur celles et ceux qui ont voté pour ma liste lors de ce premier tour et l'ensemble de toute l'équipe opérationnelle qui a permis d'atteindre un si beau score.



Le maire sortant ne recueille que 45 pour cent des votants. Contre lui s'affichent 54 pour cent. Il est déjà battu. Rien n'est joué, tout est encore possible. La victoire demeure dans notre camp.



Cependant, en temps qu'homme politique, nous devons prioritairement penser à toute la population sans exception du bébé aux plus âgés, particulièrement les personnes fragiles car l'heure est grave. Nous devons modifier notre quotidien et respecter scrupuleusement toutes les consignes de précaution et de sécurité émises par les autorités pour ne pas mettre en danger notre vie et la vie des autres, de nos enfants, de notre famille. L'heure est grave. Soyons responsables.



Merci.



Roland RAMAKISTIN