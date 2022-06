A la Une .. Roland Garros : Le trafic reprend comme avant la crise sanitaire, un demi-million de passagers attendus en juillet-août

"La zone d’enregistrement sera réservée aux seuls voyageurs les vendredis, samedis et dimanches matin", indique l'aéroport Roland Garros. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 11:11

L’aéroport de La Réunion Roland Garros s’apprête à accueillir un niveau de trafic équivalent à celui de 2019 au cours de la haute saison de juillet-août 2022. L’offre de sièges est même supérieure sur l’axe métropole-Réunion, confirmant le retour d’une dynamique positive après deux années de crise sanitaire. La Société Aéroportuaire a mis en place des moyens et des personnels d’accueil et de sécurité supplémentaires pour gérer au mieux cette forte affluence : environ 500 000 passagers sont attendus dans l’aérogare au cours des deux prochains mois.



Les compagnies aériennes ont mis en place des vols supplémentaires au départ qui se concentrent sur les horaires du matin, notamment les vendredis, samedis et dimanches. Sur ces matinées, l’accès à la zone d’enregistrement sera réservé aux seuls passagers, ainsi qu’aux personnes accompagnant les personnes à mobilité réduite et les enfants voyageant seuls, du 1 ER juillet au 3 septembre inclus. Pour rappel, les compagnies aériennes contrôleront le pass sanitaire des passagers, ou leur test négatif à la Covid-19, au niveau des banques d’enregistrement. Les personnes accompagnant les passagers au départ pourront ensuite les retrouver et accéder aux commerces et points de restauration de l’aérogare jusqu’à l’entrée de la zone des contrôles.



Anticiper son arrivée à l’aéroport



Les passagers sont invités à anticiper leur venue à l’aéroport, de préférence 4 heures avant le décollage des vols long-courriers et trois heures avant celui des vols régionaux. Lorsque des départs de vols sur gros porteurs sont prévus à 8h00, l’aérogare ouvrira ses portes dès 4h30. Pour rappel, les 15 premières minutes de stationnement sont gratuites sur le parking principal et un parking longue durée accueille les véhicules des voyageurs en toute sécurité. Devant l’aérogare, l’accès des véhicules aux 26 places de stationnement express de la dépose-minute est régulé par une barrière, où un ticket est délivré. Le stationnement est gratuit pendant 10 minutes. Avant chaque sortie, le ticket doit être présenté aux bornes de paiement.



Sécurité sanitaire et qualité de service



L’Aéroport de La Réunion Roland Garros poursuit ses efforts pour garantir à la fois la sécurité sanitaire dans ses installations et la meilleure qualité de service à ses clients. Il est titulaire de l’Airport Health Accreditation (AHA), délivrée par l’Airport Council International et validant l’excellence des mesures anti-Covid-19 mises en œuvre sur les plateformes du monde entier. En début d’année, il a d’autre part été le premier aéroport de l’océan Indien à recevoir l’Airport Customer Experience Accreditation. Cette accréditation de référence, délivrée par l’Airport Service Quality, reconnaît l’engagement d’un aéroport dans l’amélioration de l’expérience client au sein de ses installations.