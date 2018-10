<<< RETOUR La Réunion Positive

Roland GARROS, un héros national demain au Panthéon !





Exposition GRATUITE à la Région jusqu’au jeudi 4 octobre 15h.

Roland GARROS au Panthéon !

Mobilisons-nous ! Signons la pétition ! Signez la pétition : Cliquez ici

La France célèbre cette année le 100ème anniversaire de la disparition du Lieutenant Roland GARROS, pionnier de l’aviation civile et militaire, d’origine réunionnaise et héros de la Grande Guerre tombé pour la France. La commémoration de ce centenaire se déroulera le 05 octobre 2018, l’occasion de saluer la mémoire de ce grand Homme qui a marqué l’Histoire de La Réunion et de La France.Dans le monde sportif, le nom du Lieutenant Roland Garros est aujourd’hui mondialement connu depuis la dénomination du Stade de tennis à Paris. Cette année, la Fédération Française de Tennis a elle-même tenue à rendre hommage à Roland GARROS lors du tournoi international qui porte son nom.Son parcours d’exception suscite une véritable fierté. D’ailleurs, une mobilisation citoyenne importante s’est constituée autour des défenseurs de sa mémoire à travers des associations telles que « Roland Garros au Panthéon 2018 », « Associations Régions Sud Terres Créoles », « A-3-A » pour soutenir cette ambition de faire entrer ce héros national au Panthéon.

MOT DU PRÉSIDENT



Tournoi de tennis Roland Garros - Paris La pétition pour l'entrée du Réunionnais Roland Garros au Panthéon a été lancée le 27 mai 2018 lors du tournoi de tennis Roland Garros à Paris. Pendant la durée du tournoi international sur terre battue, la Région Réunion et l'IRT ont eu l'occasion de faire connaitre le Réunionnais Roland Garros et de promouvoir l'Île de la Réunion. « La commémoration du centenaire de la mort de Roland Garros est pour moi l'occasion de vous sensibiliser à la demande de panthéonisation souhaitée par les Réunionnais et les élus de l'île. J'ai également, en tant que Président de Région, adressé un courrier au Président de la République en ce sens. Aussi, j'espère pouvoir compter sur votre soutien, Mesdames, Messieurs, pour accompagner cette démarche de panthéonisation qui est haute en symbole. Il s'agit d'une part de valoriser la participation de l'Outre-Mer français aux combats de la Première Guerre Mondiale et d'autre part de reconnaître que la citoyenneté française se nourrit de la diversité historique et culturelle des peuples de la République ».

Didier ROBERT

Président de la Région Réunion





La Réunion Positive

