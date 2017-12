Roissy : La porte du centre-fort ouverte, un SDF dérobe 300 000 euros

Ce SDF de 50 ans devrait passer de bonnes fêtes de fin d’année. Vendredi à l’aéroport de Roissy, il s’est emparé de la somme de 300 000 euros en liquide dans les locaux de la société Loomis, spécialisée dans le transport de fonds.



Sans arme, ni stratagème élaboré durant de longues heures, l’homme a simplement saisi une "opportunité" qui s’offrait à lui alors qu’il fouillait les poubelles. Le SDF s’aperçoit à sa grande surprise que la porte du centre-fort cède sous son poids au moment où il s’appuie dessus. Sur les images captées par les caméras de vidéo-surveillance, l’on voit ainsi le SDF ressortir avec deux imposants sacs et repartir pressé en laissant la valise qu’il avait avec lui, relate la presse nationale.



La vidéo et la valise abandonnées sur place ont mené les enquêteurs de la police aux frontières et la police judiciaire de Seine-Saint-Denis jusque sur les traces de ce SDF qui vit à l’aéroport. L'homme est d'ailleurs connu des policiers de la plateforme. Mais pour le moment, le quinquagénaire n’a toujours pas été retrouvé.



Comment la porte du centre-fort de Loomis, qui est en charge de l’argent des commerces de l’aéroport, d’alimenter les distributeurs de billets et d'assurer la sécurité des marchandises, a-t-elle pu ainsi rester ouverte? Une question à laquelle la société n’a à ce jour pas de réponse.