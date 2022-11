A la Une . Roissy/Charles de Gaulle : Air Austral transfère ses activités au Terminal 2B à compter du 5 décembre

En raison de nombreux travaux prévus prochainement sur la plateforme aéroportuaire de Paris Charles de Gaulle, le Groupe Aéroport de Paris (ADP) a informé la compagnie Air Austral devoir transférer temporairement ses activités pour les vols au départ et à l'arrivée. Publié le Mardi 29 Novembre 2022

Air Austral souhaite ainsi informer ses passagers que ses opérations seront temporairement transférées du Terminal 2C au Terminal 2B, à compter du 5 décembre 2022, et ce pour une période de minimum 18 mois :



- Les enregistrements des vols au départ de Paris CDG se feront au niveau de la zone B1 du Terminal 2B



- Les arrivées s’effectueront au Terminal 2B



- Le comptoir de réservation Air Austral sera positionné à proximité des comptoirs d’enregistrement



- Le temps de trajet entre le Terminal 2B et la Gare SNCF est d’environ 10 min à pieds



- La zone de contrôles (PIF et PAF) se situent à la jonction entre le terminal T2B et le terminal T2D



- Les passagers des classes Confort et Club Austral, ainsi que les passagers MyCapricorne éligibles, auront accès au salon EXTIME lounge.



Air Austral souhaite par ailleurs indiquer à sa clientèle que Le salon EXTIME se situe après le contrôle des bagages à main (PIF) dans la zone commerciale juste en sortie du duty free mais avant le poste de contrôle des passeports (PAF).



Les passagers se trouvant au salon, ainsi que les passagers souhaitant profiter de la zone commerciale et du Duty free du Terminal 2B devront, donc avant leur embarquement, passer le poste de contrôle des passeports (PAF).



Il est ainsi important de prévoir le temps nécessaire au passage des formalités avant leur embarquement.