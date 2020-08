Roger Siby, figure du 12ème km au Tampon, fête ses 100 ans

Qui au 12ème km ne connaît pas Roger Siby ? Figure incontournable de ce quartier du Tampon, Roger Siby a fêté le 25 août dernier ses 100 ans.



Né le 25 août 1920, avant même la création de la commune du Tampon intervenue en 1925, il passe toute son enfance à la Plaine des Cafres à épauler sa mère et sa fratrie qui, au lendemain de la guerre, doivent faire face aux nombreuses difficultés.



Son destin croise la route d’une jeune femme de Mahavel, le pays des vivres et de l’abondance (aujourd’hui la Ravine des cabris), Fleuriza DIJOUX, qu’il épouse le 16 juin 1942. De cette union naîtront 12 enfants : Gerland, Sylviane, Sylvio, Hubert, Josiane, Josie, Gervais, Olzane, Jean-Hugues, Marie-Claude, Gilbert et Gilles.



Installé d’abord à la Plaine des cafres, le couple décide de descendre dans les bas au 12eme km à la fin des années 1950. Cette décision sera définitive puisque les époux ne quitteront plus ce petit coin de paradis.



Agriculteur de profession, il cultive la canne et le géranium sur une concession agricole des Avril. Il y travaillera jusqu’à ses 65 ans, avant de prendre une retraite bien méritée.



En 2002, son épouse et lui fêtent leur noce de diamant. 60 ans d’amour renouvelés en présence de toute leur famille et de leurs amis.



Pour ses 80 ans, il souhaite marquer le coup et décide d’entamer un aller-retour sur le sentier de Grand Bassin. Une marche de plus pour celui qui encore aujourd’hui arpente les rues du quartier pour "chercher un ti travail" à condition bien sûr qu’on lui donne "un ti acompte".



En 2006, il perd son épouse. Mais malgré cette épreuve il conserve toute sa force et son amour de la vie. Il a toujours un mot, une histoire, une chanson, un sourire pour celles et ceux qu’il rencontre.



Premier homme de la commune du Tampon à avoir fêté ses 100 ans, il aura su tout au long de sa longue vie transmettre ses valeurs, sa joie et son amour à ses 12 enfants, 29 petits enfants, 41 arrières petits enfants et 4 arrières arrières petits enfants.



Son secret ? La patience dit-il ! Beaucoup cherchent à vivre vieux, lui n’a cherché qu’à vieillir jeune...