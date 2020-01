Rodrigues île durable : Le plastique et le polystyrène sont désormais bannis

Si la pêche aux crabes, la pêche aux crevettes ou à l’ourite est contrôlée pour leur permettre de se reproduire, Rodrigues se trouve pionnière en matière de protection et préservation de l'environnement.Le Rodrigues Regional Assembly (RRA) Banning of Disposable Plastic Food Items Regulations 2019 est en vigueur depuis le début de l’année. Les cuillères et autres fourchettes en plastique, ainsi que les pailles seront également bannies et seront remplacés par des récipients biodégradables.