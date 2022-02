Rodrigues enregistre sa première victime de Covid-19

Covid-Safe depuis le début de la pandémie, Rodrigues a enregistré 3 306 cas positifs au Covid-19 en l’espace de douze jours. Depuis le 26 janvier, les premiers cas de Covid-19 ont été détectés et, hier, lundi 7 février, l'île a connu son premier décès.



Un homme âgé d’une trentaine d’années, testé positif au Covid, est décédé lundi à son domicile. Cet habitant originaire de Labadirou souffrait de comorbidités et était vacciné au Johnson and Johnson.



D’après ses proches, la victime s’était rendue à l’hôpital dimanche, mais les médecins lui ont dit de rentrer chez lui après lui avoir prescrit des médicaments. Ne se sentant toujours pas bien hier matin, le trentenaire a attendu une ambulance alors qu’il avait de la fièvre et des difficultés à respirer. Il est décédé peu de temps après.