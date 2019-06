[Rodrigues] Plaine-Corail : Un passager Réunionnais arrêté avec du cannabis

Lundi 17 juin, alors qu'un passager avait débarqué à bord du vol UU751 en provenance de l’île de La Réunion, il a été arrêté à l’aéroport de Plaine-Corail par les officiers de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU).Ce Réunionnais de 33 ans, avait en sa possession trois graines de cannabis et 250 feuilles de tabac à rouler qui étaient dissimulés dans ses valises.A la suite d'une comparution en cour de Port-Mathurin, le suspect a retrouvé la liberté conditionnelle en payant une caution de Rs 15000 et après avoir signé une reconnaissance de dette de Rs 60 000.Pour rappel, le 13 mai dernier, le sélectionneur de l’équipe réunionnaise de football, Jean-Pierre Bade avait été arrêté avec une boîte de comprimés de psychotropes à l’aéroport de Plaine Corail à Rodrigues.Jean-Pierre Bade a indiqué qu’il les utilisait comme somnifère, mais n’avait aucune prescription médicale à cet effet.