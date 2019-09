[Rodrigues] Objectif décembre 2019 : Interdiction des pesticides chimiques

Si la pêche aux crabes, la pêche aux crevettes ou à l’ourite est contrôlée pour leur permettre de se reproduire, Rodrigues se trouve pionnière en matière de protection et préservation de l'environnement.Après avoir banni les sacs en plastique, les « take away » en plastique et en polystyrène ne seront plus utilisés à Rodrigues. Les cuillères et autres fourchettes en plastique, ainsi que les pailles seront également bannies et seront remplacés par des récipients biodégradables.L’Assemblée régionale de Rodrigues se focalise également sur un projet de loi visant à interdire les insecticides, les pesticides et d’autres fertilisants dans l’île.