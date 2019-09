Rodrigues : Des chercheurs ont commencé des fouilles pour retrouver un trésor de pirates

Source

Zinfos Moris

Des chercheurs de trésor ont commencé ce matin des fouilles au lieu-dit "Saint-François", à Rodrigues, en vue de retrouver un trésor qui aurait été enfoui par des pirates, il y a trois siècles.Ils sont accompagnés par des archéologues et des consultants internationaux, sous forte escorte policière. Des membres du National Heritage Fund ainsi que des membres de la commission des Arts et de la Culture de Rodrigues sont également sur place. Tandis que le site est sécurisé par des éléments de la Special Mobile Force.Pour rappel, les 15 et 22 mars derniers, deux écologistes en randonnée, Roger de Spéville et Georges Désiré Némorin, ont informé les autorités avoir fait une découverte intéressante à Saint François, "par le pur effet du hasard". Ce "trésor" trouvé comprend un coffre rouillé et des bouts de métaux. Selon les premiers examens, ils datent de plus de 300 ans.