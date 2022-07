Faits-divers Rodéos urbains : La gendarmerie contrôle et verbalise

La brigade de gendarmerie de Sainte-Marie a procédé, ce mercredi 6 juillet, à la mise en place d'une opération anti-rodéo dans le quartier de Beauséjour. Comme indiqué sur la page Facebook de la gendarmerie de La Réunion, de nombreux contrôles ont été effectués suite à plusieurs signalements. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 18:59

"Hier, une opération "anti-rodéo" a été mise en place le quartier de Beauséjour à Ste-Marie par la Gendarmerie. À la suite du signalement de plusieurs rodéos urbains dans le secteur, les gendarmes opèrent des contrôles réguliers pour assurer la sécurité des habitants.



Diverses infractions ont pu être relevées sur les 75 véhicules contrôlés, tels que :

- 2 non-ports de casque ;

- 2 non-ports de gants ;

- 2 défauts de contrôle technique ;

- 1 conduite sous l'emprise de produits stupéfiants (CEPS) ;

- 1 conduite malgré annulation du permis ;

- 1 non-port de ceinture par mineur ;

- 1 pneu lisse ;

- 1 défaut de permis de conduire.



Un effectif de 15 militaires a été engagé pour mener à bien ce contrôle et des dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants ont été organisés."



