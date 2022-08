A la Une . Rodéos urbains : 74 personnes contrôlées en 2h à Ste-Marie

La chasse aux rodéos urbains s'amplifie, tant en métropole qu'à La Réunion. La preuve encore hier soir dans le nord avec une nouvelle opération ciblant les fous du volant et du guidon. Par R.Labrousse - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 06:21





Il faut dire que le fléau des rodéos a atteint son paroxysme cet été en métropole. De nombreux accidents, parfois mortels comme le dernier à Marseille le 16 août où un jeune homme de 19 ans s'est tué alors qu'il circulait sur une moto de 650 cm3 dans le 11e arrondissement, ont été déplorés. Autant de faits répréhensibles qui ont incité le gouvernement à durcir le ton.



Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a ainsi indiqué vouloir au moins 3 contrôles par jour par commissariat. Ce 25 août, il a aussi annoncé le lancement de la plateforme de la police nationale



Localement, le phénomène fait également bien partie du décor depuis des années. Le Chaudron a par exemple été au coeur des attentions il y a trois quatre ans sans que la réponse politique n’arrive à endiguer réellement la pratique.



Ce samedi soir, les gendarmes de la brigade territoriale de Sainte-Marie, aidés des policiers municipaux et du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Saint-Benoit, ont mené une nouvelle opération anti rodéos à Sainte-Marie.



L’opération menée de 20H à 22H a permis de relever 11 infractions, dont un délit, sur 74 personnes contrôlées.



Le rodéo est un délit commis sur la voie publique avec des véhicules motorisés (deux-roues, voitures, quads). Il consiste à adopter une conduite répétant de manière intentionnelle des manœuvres dangereuses et violant le Code de la route avec des acrobaties, des zigzags dangereux ou en empruntant des trottoirs.



Cette pratique est un réel danger pour les riverains et les usagers, comme pour le conducteur de l'engin. De plus, elle trouble la tranquillité du quartier par des nuisances sonores.



Les peines encourues pour les auteurs



Depuis 2018, un texte de loi sanctionne spécifiquement les rodéos. Les auteurs de ce type de délit peuvent recevoir une peine d’un an d’emprisonnement, de 15.000 euros d’amende ainsi que la perte de six points sur le permis de conduire. Toutefois, dans certains cas, le permis peut être suspendu pour une durée pouvant atteindre trois ans, voire être définitivement annulé.



