Rodéos : L'Assemblée nationale vote la saisie des motos et de la prison pour les auteurs

L'Assemblée nationale a voté hier à l'unanimité moins une abstention, une proposition de loi LREM qui vise à sanctionner davantage les rodéos motorisés, et prévoit notamment la confiscation des véhicules concernés.



Favorable à ce texte adopté en première lecture par 94 voix et une abstention du côté de La France Insoumise, la ministre Jacqueline Gourault a évoqué le "fléau" que représentent ces équipées en motos, scooters, quads... d'individus "inconscients, souvent très jeunes".



Face à ces phénomènes qui s'amplifient et "ne peuvent plus durer", il devenait "urgent de donner à nos policiers et nos gendarmes les outils juridiques" pour lutter contre "ce type de comportements perturbateurs", a-t-elle jugé, promettant que le gouvernement agirait aussi "de manière réglementaire" pour mettre fin aux rodéos.



L'infraction, visant tous types de véhicules à moteur, sera passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, avec des circonstances aggravantes lorsque les faits sont commis en réunion ou par une personne alcoolisée et/ou ayant consommé des stupéfiants. À l'initiative du MoDem, les députés ont ajouté en séance dans les circonstances aggravantes le fait de circuler sans permis.



Le texte crée également un délit d'incitation au rodéo et prévoit la confiscation obligatoire des véhicules ayant servi à commettre les infractions.



À l'issue du scrutin, la ministre Jacqueline Gourault a invité les députés à dire à leurs collègues sénateurs qu'un "vote conforme est vraiment souhaitable", ce qui permettra une application immédiate de cette proposition "demandée par tout le monde".