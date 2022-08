Rodéo urbain : Un homme tué par arme à feu après une altercation avec un motard

Hier, dimanche vers midi, une altercation entre un groupe de jeunes qui faisaient du rodéo et un passant qui leur a demandé d'arrêter a viré au drame. Un des motards qui venait d'être rappelé à l'ordre n'a pas apprécié. Le ton est monté avant qu'il ne s'absente un moment et revienne sur les lieux, rue de Berlin, dans l'ouest de la Ville de Colmar en Alsace (68), muni d'une arme de poing. Il a tiré sur son rival touché à l'abdomen et grièvement blessé.



Ce lundi, la presse hexagonale annonce le décès de la victime qui n'a pas survécu à ses blessures. L'auteur du coup de feu est activement recherché par les forces de l'ordre alors qu'une enquête a été ouverte pour "assassinat" par le parquet de Colmar. Les investigation sont entre les mains de la police judiciaire de Mulhouse.