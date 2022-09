A la Une . Rodéo sauvage aux Avirons : Un jeune, ivre, se blesse et reste coincé dans le fossé

Les gendarmes font le point sur des opérations de contrôles routiers menées ce week-end pour lutter contre les rodéos sauvages. Par NP - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 18:29

Le vendredi 02 septembre entre 22h et 1h du matin, un témoin signale à la gendarmerie qu'un deux-roues pratique le rodéo urbain dans son quartier depuis plusieurs heures. La BTA (Brigade territoriale autonome) de Saint-Louis ainsi que le PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) de St-Pierre interviennent sur les lieux avec une description précise du deux roues, du pilote et de son passager. Les recherches demeurent vaines.



Aux alentours de 05h00, sur le secteur des Avirons, un accident est signalé par le CODIS : après s’être amusé à faire des manœuvres dangereuses, le jeune pilote de 22 ans, alcoolisé, et pratiquant le rodéo urbain a terminé ses acrobaties dans un fossé et y est resté coincé pendant plus de deux heures. Blessé, il a été évacué au CH de St-Pierre.



Identifié, le pilote était l'auteur des nuisances du début de soirée.