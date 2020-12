Faits-divers Rodéo sauvage : Trois Portois condamnés à de la prison avec sursis

Le 20 décembre dernier, ils avaient enfourché leur moto et fait décoller la roue avant devant une cinquantaine de personnes.

Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 08:38

Julien, Jason et Vincent, tous âgés de moins de 30 ans, comparaissaient hier devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour conduite sans permis et dangereuse. Dimanche dernier, une cinquantaine d’amateurs de pousse s’étaient rassemblés avenue de la Commune de Paris au Port pour une nouvelle session de rodéo sauvage.



Face à la justice à laquelle ils ont déjà eu affaire, les trois jeunes hommes ont exprimé des regrets, rapporte la presse écrite.



Ils ont finalement écopé de 3 à 6 mois de prison avec sursis probatoire.