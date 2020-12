Rodéo au Port : 3 interpellations, 2 motos détruites

Les policiers de la Circonscription de sécurité publique du Port sont intervenus sur l'avenue de La Commune de Paris suite à plusieurs appels reçus au 17 signalant des rodéos motorisés sur l’avenue de La Commune de Paris.



Sur place, les effectifs de la Brigade Anti-Criminalité et de l'Unité d'intervention et de Police Secours ont constaté la présence d’une centaine de personnes et de véhicules. Cette foule avait détourné la circulation avec des panneaux de signalisation qu'ils s'étaient appropriés.



L’intervention des effectifs permettait de rétablir la circulation et de relever certaines plaques d’immatriculation, tout en identifiant des participants, auteurs de surcroît de nombreuses infractions au code de la route.



Dans le cadre de l’enquête diligentée par la Brigade de Sûreté Urbaine du Port, dès le lendemain, deux individus étaient interpellés et placés en garde à vue. Un troisième mis en cause était également placé en garde à vue le jour suivant.



Lors des interpellations 4 motos ont été saisies, dont l’une était signalée volée.



Sur instruction du Parquet, les trois individus étaient déferrés le 23 décembre 2020 pour être jugés en comparution immédiate.



En outre, le magistrat décidait de faire procéder à la destruction de deux des motos appréhendées.