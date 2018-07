Roches noires : La baignade est officiellement ouverte

La mairie de Saint-Paul a publié hier mercredi 25 juillet un arrêté autorisant de nouveau la baignade aux Roches Noires. En réalité, la baignade est possible par intermittence depuis deux semaines environ, les travaux sur la plage étant terminés, et le filet posé lorsque les conditions météorologiques le permettent. La municipalité avait omis de publier l'arrêté d'autorisation de baignade, alors que courait encore l'interdiction liée aux travaux de dragage.



Les baigneurs se pressaient sur la plage ce matin, les conditions étant idéales pour que le filet soit opérationnel et l'eau étant à 24°C. François Guinet, MNS en poste ce matin nous a expliqué la procédure d'installation du filet de protection, que l'équipe de la CISAN monte et descend tous les jours afin de permettre la baignade, sur une portion réduite de la plage.